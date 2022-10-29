Macklemore выпустил трек «Faithful» совместно с NLE Choppa

Macklemore и NLE Choppa выпустили совместный трек «Faithful». Macklemore также объявил, что 3 марта выйдет его первая за шесть лет пластинка «Ben».
Рэпер посвятил трек своему психическому здоровью и дружбе с умершим от передозировки музыкантом Маком Миллером.
«Говорят, что чистый день — выигранный день», — написал Macklemore в своих соцсетях.
В песне музыкант также размышляет о трудностях, связанных с попытками удержаться от наркотиков, утверждая, что он «не может отключить голоса в голове». «В ловушке этих стен, где мой мозг не может выбраться наружу. Интересно, должна ли моя мама зарыть своего сына в землю», — читает он.
В 2018 году, после смерти Мака Миллера, Macklemore призвал поклонников не молчать о своих трудностях. «Вы протягивали мне руку помощи в те моменты, когда другие этого не делали. Вы были людьми. И у нас одна и та же болезнь. Болезнь, которая хочет убить нас, и если ее не лечить, то в конце концов убьет», — заявил рэпер.