Macklemore выпустил трек «Faithful» совместно с NLE Choppa

Macklemore и NLE Choppa выпустили совместный трек «Faithful». Macklemore также объявил, что 3 марта выйдет его первая за шесть лет пластинка «Ben».

Рэпер посвятил трек своему психическому здоровью и дружбе с умершим от передозировки музыкантом Маком Миллером.

«Говорят, что чистый день — выигранный день», — написал Macklemore в своих соцсетях.

В песне музыкант также размышляет о трудностях, связанных с попытками удержаться от наркотиков, утверждая, что он «не может отключить голоса в голове». «В ловушке этих стен, где мой мозг не может выбраться наружу. Интересно, должна ли моя мама зарыть своего сына в землю», — читает он.