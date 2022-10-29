Группа Sirotkin вдохновилась музыкой из фильмов Хаяо Миядзаки и записала сингл «Белый Делореан»

«Для нас „Белый Делореан“ — это что‑то абстрактное. Может быть, машина, а может, дракон или корабль в небе. И он сопровождает нас на пути в неизвестность. От этого становится спокойнее, а страх превращается в предвкушение приключений. <…> Песня эта о времени, о жизни и смерти, и о том, что все это можно и стоит воспринимать как приключение, что бы ни происходило», — рассказал Srsly Сироткин.