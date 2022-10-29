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Группа Sirotkin вдохновилась музыкой из фильмов Хаяо Миядзаки и записала сингл «Белый Делореан»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:15

Российская инди-рок-группа Sirotkin, основанная Сергеем Сироткиным, выпустила сингл «Белый Делореан». Чтобы послушать, нажмите сюда.

«Для нас „Белый Делореан“ — это что‑то абстрактное. Может быть, машина, а может, дракон или корабль в небе. И он сопровождает нас на пути в неизвестность. От этого становится спокойнее, а страх превращается в предвкушение приключений. <…> Песня эта о времени, о жизни и смерти, и о том, что все это можно и стоит воспринимать как приключение, что бы ни происходило», — рассказал Srsly Сироткин.

Музыканты вдохновлялись фильмами Хаяо Миядзаки и музыкой композитора Дзе Хисаиси. По их словам, в треке можно услышать японские мотивы — в синтезаторных колокольчиках и гитарном проигрыше в конце. Эту песню Sirotkin записала первой, поэтому во многом она определила звук и образы грядущего альбома.

В прошлом году Sirotkin выпустила EP «Добрый злой» из шести треков, который назвала «самым неосторожным» релизом.

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Хаяо МиядзакиСергей Сироткин
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