Второй сезон «Дома дракона» выйдет в 2024 году

Глава HBO Кейси Блойс заявил, что премьера второго сезона нашумевшего «Дома дракона» состоится в 2024 году. Его слова передает Vulture.

«Не ждите его в 23-м, я думаю, что где‑то в 24-м. Мы только приступили к составлению плана, и у нас пока много неизвестных данных. Мы не пытаемся скрывать что‑то, просто не хочется говорить о том, что он [второй сезон сериала] будет готов к какой‑то определенной дате, а потом переносить [релиз]», — сказал он.

Блойс также поблагодарил зрителей за просмотр проекта и заверил, что временных скачков и перестановок в актерском составе больше не будет. «С этого момента мы рассказываем историю в реальном времени. Актеры будут играть этих персонажей до самого конца», — подчеркнул глава HBO.

Ранее шоураннер сериала Райан Кондал заявил, что второй сезон «Дома дракона» будет уже больше похож на «Игру престолов» с ее трагедиями. «Зрители увидят, что мы проделали большую работу», — пообещал он.