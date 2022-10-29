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Келли Марсел срежиссирует «Венома-3» с Томом Харди в главной роли
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:31

Сценаристка и продюсерка первых двух «Веномов» Келли Марсель срежиссирует третий фильм об инопланетном симбиоте с Томом Харди в главной роли. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Подробности сюжета грядущей картины неизвестны. Также нет информации, кто присоединится к Харди из предыдущих фильмов и появятся ли в нем персонажи из вселенной Sony Pictures Marvel.

Первого «Венома» снял Рубен Флейшер, а второго — Энди Серкис. Для Марсел картина станет режиссерским дебютом. Она также выступит и одним из продюсеров третьей части франшизы вместе с Эми Паскаль и Ави Арадом.

В 2018 году «Веном» Флейшера официально стал самым кассовым фильмом года в России. Экранизация комикса собрала в прокате 1,89 млрд рублей и таким образом обогнала майский релиз Marvel «Мстители: Война бесконечности».

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Том ХардиРубен ФлейшерЭнди Серкис
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