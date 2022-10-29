Гарри Стайлс становится русалкой в клипе «Music For a Sushi Restaurant»

Английский певец Гарри Стайлс выпустил клип на трек «Music for a Sushi Restaurant».
В ролике группа работников ресторана находит бородатого Стайлса в образе русалки с хвостом осьминога, которого, судя по всему, вынесло на берег из глубин океана. Его затаскивают в грузовик и везут в Gill’s Lounge. Там музыкант со страхом в глазах смотрит, как повара готовят различные морепродукты, и понимает, что его хотят включить в меню.
Режиссером клипа выступил Об Перри, работавший с Megan Thee Stallion и бельгийской певицей Анжель.
Песня «Music For a Sushi Restaurant» вошла в третий альбом Стайлса «Harry’s House», который увидел свет 20 мая. Это третий клип с пластинки, ранее певец опубликовал видео на «As It Was» и «Late Night Talking».
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