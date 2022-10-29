Гарри Стайлс становится русалкой в клипе «Music For a Sushi Restaurant»

В ролике группа работников ресторана находит бородатого Стайлса в образе русалки с хвостом осьминога, которого, судя по всему, вынесло на берег из глубин океана. Его затаскивают в грузовик и везут в Gill’s Lounge. Там музыкант со страхом в глазах смотрит, как повара готовят различные морепродукты, и понимает, что его хотят включить в меню.