Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию — владельца сервиса для чтения книг Bookmate, генерального директора ее представительства в России Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
Российское юрлицо компании — ООО «Букмейт» — в перечень не попало. В конце августа «Ведомости» писали, что ирландская Bookmate Limited может уйти с российского рынка и распродает активы — часть из них досталась «Яндексу».
В середине августа Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books. Доли были проданы совладельцу сети «Читай-город — Буквоед» Денису Котову, писал «Коммерсант».
Список физлиц-иноагентов пополнили:
— Наталья Синдеева — основательница и генеральный директор телеканала «Дождь»*;
— Екатерина Котрикадзе — журналистка, сотрудница «Дождя»;
— Владимир Роменский — журналист, сотрудник «Дождя»;
— Тарас Березовец — политолог, ведущий украинского телеканала «Прямий»;
— Иван Яковина — журналист;
— Михаил Беньяш — адвокат.
На прошлой неделе Минюст признал иноагентами Александра Роднянского, Михаила Зыгаря и Татьяну Фельгенгауэр.
* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.