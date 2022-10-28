Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию — владельца сервиса для чтения книг Bookmate, генерального директора ее представительства в России Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Российское юрлицо компании — ООО «Букмейт» — в перечень не попало. В конце августа «Ведомости» писали, что ирландская Bookmate Limited может уйти с российского рынка и распродает активы — часть из них досталась «Яндексу».

В середине августа Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books. Доли были проданы совладельцу сети «Читай-город — Буквоед» Денису Котову, писал «Коммерсант».

Список физлиц-иноагентов пополнили:

— Наталья Синдеева — основательница и генеральный директор телеканала «Дождь»*;

— Екатерина Котрикадзе — журналистка, сотрудница «Дождя»;

— Владимир Роменский — журналист, сотрудник «Дождя»;

— Тарас Березовец — политолог, ведущий украинского телеканала «Прямий»;

— Иван Яковина — журналист;

— Михаил Беньяш — адвокат.

На прошлой неделе Минюст признал иноагентами Александра Роднянского, Михаила Зыгаря и Татьяну Фельгенгауэр.

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.