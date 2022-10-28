Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В возрасте 87 лет скончался американский рок-н-ролл-музыкант Джерри Ли Льюис, сообщает The Guardian со ссылкой на его публициста.

Джерри Ли Льюис умер в кругу семьи от естественных причин в своем доме в штате Миссисипи. Его имя связывают с зарождением гитарной рок-музыки, но как вокалист он исполнял и кантри, и блюз, и госпел.

Среди главных его хитов — «Great Balls of Fire». Дискография музыканта насчитывает порядка сорока студийных пластинок.