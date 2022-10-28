Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В возрасте 87 лет скончался американский рок-н-ролл-музыкант Джерри Ли Льюис, сообщает The Guardian со ссылкой на его публициста.
Джерри Ли Льюис умер в кругу семьи от естественных причин в своем доме в штате Миссисипи. Его имя связывают с зарождением гитарной рок-музыки, но как вокалист он исполнял и кантри, и блюз, и госпел.
Среди главных его хитов — «Great Balls of Fire». Дискография музыканта насчитывает порядка сорока студийных пластинок.
В 1986 году был создан Зал славы рок-н-ролла — Джерри Ли Льюис стал одним из десяти первых его членов. В 2005-м он получил «Грэмми» за вклад в развитие музыки, а в 2022 году был введен в Зал славы кантри.