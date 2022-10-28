Школьники из Гусь-Хрустального сняли клип на «Мое окно» группы «Комсомольск»

Подростки из школы № 1 в городе Гусь-Хрустальном сняли клип на песню с нового альбома группы «Комсомольск». Школьники сами придумали сценарий, сняли и смонтировали клип, заодно образовав «Сергей Хрустальный продакшн».

Каждый подросток выбрал для себя роль по интересам. В итоге получилась короткая история юношеской влюбленности и одного разбитого сердца.

«Когда мы оказались на съемочной площадке, не сразу поняли, что к чему: ребята так уверенно себя там чувствовали, что их легко было перепутать с маститыми взрослыми профессионалами», — поделились впечатлениями от съемок музыканты «Комсомольска».

Ребята, принявшие участие в создании клипа, учатся в выездной мастерской сообщества «Киноканикулы» при поддержке некоммерческого проекта «Кружок».

Гастроли программ для подростков в регионы от «Кружка» возможны благодаря частным пожертвованиям — перечислить деньги на развитие проекта можно здесь. Также на сайте можно найти анкету для тех, кто хочет подготовить выездную программу или пригласить один из проектов, например «Киноканикулы», к себе в регион.

«В мастерской собрались потрясающие подростки: умные, талантливые, бережные и любящие. Они очень доверились процессу, что нас глубоко тронуло. Мы приехали отдавать, но не ожидали, что получим что‑то взамен. Ради таких ребят хочется жить и творить дальше и показывать им, что все возможно и реально», — сказали организаторы киномастерских Наташа Шинелева и Лена Фонфрович.

В ноябре «Кружок» записал подкаст «Цмур», в котором ведущими стали подростки из лезгинского села в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Получилось пять эпизодов не больше пятнадцати минут, в котором школьники рассуждают о высшем образовании, исследуют родное село и рекламируют местный магазин.