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Нагиев попадает в фантастические миры в рекламе книжного сервиса «Строки» от МТС
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:50

МТС выпустил серию роликов, в которых Дмитрий Нагиев попадает в фантастические миры, пока зачитывается книгами в приложении «Строки» . В реальность телеведущего и актера раз за разом возвращает Настя Ивлеева.

В первом видео Нагиев читает детективный рассказ, воображая рядом с собой главного героя, детектива Мартина. Ивлеева уговаривает друга уехать из кафе вместе с книжным героем.

В другом ролике Нагиев дочитывает научную фантастику и прощается с ее главными героями. Сразу после он примется за любовный роман.

В последнем видео Нагиев прощается с планетой Эфория и своими книжными спутниками-экспедиторами.

«В кампании, посвященной „Строкам“, мы решили отойти от реальности привычного ситкома и противопоставить реальный мир масштабности мира книжного», — поделилась идеей директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Ролики снимало рекламное агентство BBDO Moscow. Режиссером выступил Ярослав Чеважевский.

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Дмитрий НагиевЯрослав Чеважевский
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