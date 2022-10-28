«Улетай»: послушайте последний совместный трек Cream Soda и Анны Романовской

Российская электронная группа Cream Soda и первая вокалистка коллектива Анна Романовская, ныне выпускающая музыку под именем 4NN4, опубликовали трек «Улетай» — он станет последней совместной работой музыкантов. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе исполнителей.

«Мы долго думали, что делать с треком, он лежал „в столе“ продолжительное время, но в итоге решили показать его нашим слушателям уже в виде фита двух больших самостоятельных проектов», — заявили Дима Нова и Илья Гадаев из Cream Soda. Анна Романовская уточнила: песня была написала задолго до распада привычного состава группы.

С участием Романовской Cream Soda выпустили четыре альбома: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Кометы» (2019), включая трек «Никаких больше вечеринок», а также полноформатник «Интергалактик» (2020).

Первый сольный трек 4NN4 «Может быть» увидел свет в апреле. В конце августа Cream Soda выпустили сингл «Метаискренность» — первый после долгого затишья и с обновленным составом.

В следующем году группа пообещала выпустить пятый альбом, в котором музыканты попробуют заглянуть в будущее, где есть место развитым метавселенным и нейросетям. «Мы хотим, чтобы вы не просто удивились, а ****** [обалдели]. Пристегните ремни: весной 2023-го вас ожидает захватывающий аттракцион», — предупредили Cream Soda.