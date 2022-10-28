Telegram по требованию Apple отключил монетизацию отдельных фото и видео на устройствах iOS

Telegram отключил функцию монетизации отдельных сообщений на устройствах с оперативной системой iOS по требованию Apple. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, согласно правилам Apple, компания должна получать 30% от любого платного контента в приложениях, установленных через AppStore. Однако телеграм-каналы, которые монетизировали отдельные фото и видео, получали 100% прибыли.

«Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другого выхода, кроме как отключить такие платные публикации на устройствах iOS», — написал Дуров.

Он отметил, что таким образом Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. Бизнесмен надеется, что регулирующие органы Евросоюза, Индии и других стран начнут принимать меры против технологического гиганта, пока он «не разрушил еще больше планов и не раздавил еще больше предпринимателей налогом, который выше любого НДС в мире, взимаемого государством».

«Тем временем мы в Telegram будем работать над тем, чтобы предлагать создателям мощные и простые в использовании инструменты для монетизации их контента — за пределами ограничительной экосистемы Apple», — заключил Павел Дуров.

Функция монетизации контента появилась в Telegram накануне. С помощью специального бота авторы телеграм-каналов, на которые подписаны не менее 100 человек, могли публиковать фото и видео, доступные только за определенную плату.