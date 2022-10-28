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Однополые браки легализованы во всех штатах Мексики
Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

Власти мексиканского штата Тамаулипас проголосовали за легализацию однополых браков — теперь они доступны по всей стране. Об этом пишет Independent.

23 из 37 законодателей проголосовали за внесение соответствующих поправок в Гражданский кодекс. Против высказались 12 депутатов, двое воздержались.

«Наконец вся страна покрыта огромной радугой. Все люди имеют равные права, и государство не может запретить кому‑либо жить с тем, с кем он хочет. Любовь — это любовь», — заявил председатель Верховного суда Артуро Салдивар.

В 2015 году Верховный суд Мексики объявил законы, запрещающие однополые браки, не соответствующими Конституции. Потребовалось семь лет, чтобы все мексиканские штаты одобрили необходимые поправки и легализовали однополые браки.

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