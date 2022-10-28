Yappy устраивает перформанс в «Авиапарке» с участием Лизы Анохиной и Артема Waterfork

29 октября соцсеть с вертикальными роликами Yappy установит в ТЦ «Авиапарк» прозрачный куб, через который блогеры на протяжении 10 часов будут общаться со зрителями. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы перформанса.

В кубе окажутся Лиза Анохина и Артем Waterfork. Они будут выполнять задания ведущего и зрителей, а также создавать тематические коллаборации со своими подписчиками.

Внутри куба расположатся четыре зоны с разными декорациями. Задача блогеров — снимать ролики на заданную тему и выкладывать их в свои «открытые комнаты» Yappy — новая функция в соцсети, которая позволяет создавать тематические чаты на 24 часа для неограниченного количества пользователей, где можно общаться с помощью текстовых сообщений и видео, а также делать совместные ролики.

Победит тот блогер, который за время перформанса в кубе приведет в свою «комнату» в Yappy как можно больше участников. Для отслеживания прогресса над каждой зоной куба будут расположены специальные экраны, на которых будет отображаться количество посетителей «открытых комнат».

Принять участие в перформансе сможет любой желающий — как онлайн, так и офлайн. Для этого нужно зарегистрироваться в Yappy, вступить в комнату понравившегося блогера и записать совместный ролик.

Чтобы создать коллаборацию внутри комнаты, необходимо зажать видео и выбрать опцию «В коллаб» в появившемся меню. Готовые видео будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников ролика.