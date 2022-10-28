«Наши парни за это погибают?!»: петербурженка возмутилась тыквами к Хеллоуину в «Перекрестке»

Жительница Петербурга возмутилась стендом с тыквами, раскрашенными к Хеллоуину, в «Перекрестке» на проспекте Ветеранов. Видео женщины опубликовали Sota и Baza.

В разговоре с администратором супермаркета петербурженка назвала Хеллоуин «сатанинским праздником в кавычках». По ее словам, раскрашенные тыквы нарушают уголовную статью 148 — оскорбление чувств верующих.

Заключение об этом, как утверждает женщина, дал доктор юридических наук, некий профессор Конкин. Поиск в Google и «Яндексе» не позволил редактору «Афиши Daily» понять, о ком идет речь.

«У нас сейчас война в стране идет. Наши парни за это погибают?! Вам не стыдно?» — заявила женщина, отметив, что ее сын сейчас в армии. Два других ее ребенка были вместе с ней в супермаркете и, по словам женщины, испугались при виде тыкв.

Петербурженка потребовала убрать стенд, подготовленный к Хеллоуину, и пообещала написать заявление в прокуратуру.