Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян

Власти Польши отменили упрощенный доступ к рынку труда для граждан России. Об этом пишет Польское агентство печати со ссылкой на министра по вопросам семьи и социальной политики Марлену Малонг.

По ее словам, решение принято «в связи с нападением России на Украину и растущим риском массовой миграции из России».

«Предприниматели, которые хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, больше не освобождаются, как раньше, от тестирования рынка труда», — сказала Марлена Малонг.

Россияне, которые уже трудоустроились по упрощенной процедуре, могут продолжать работать до истечения срока действия соответствующих разрешений.

Упрощенная процедура трудоустройства предполагает, что иностранные граждане могут получить разрешение на работу за семь дней. Сейчас таким образом устроиться на работу в Польше могут иностранцы из Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.