Россия будет добиваться экстрадиции из Италии задержанного там сына губернатора Красноярского края

Правоохранительные органы России намерены добиваться выдачи сына губернатора Красноярского края Артема Усса, который был задержан в Италии по запросу США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что Усса хотят привлечь к уголовной ответственности в России. Его подозревают в отмывании денег по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174 УК.

Также 28 октября МВД объявило Артема Усса в розыск. Он заочно арестован, сообщили ТАСС в пресс-службе Мещанского суда Москвы. В России Уссу может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.

Артем Усс был задержан в Италии 20 октября. Американские власти подозревают его в уклонении от санкций и отмывании денег, а также добиваются его экстрадиции в США.

По версии прокуратуры Штатов, обвиняемый и его сообщники получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

«Мы будем продолжать расследовать, пресекать и преследовать тех, кто подпитывает жестокую войну России на Украине, уклоняется от санкций и развивает теневую экономику транснационального отмывания денег», — сказал тогда прокурор Бреон Пис.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале заявлял, что обвинения против его сына имеют политический окрас.