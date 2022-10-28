Что смотреть школьникам в осенние каникулы: детский кинодайджест Okko

В онлайн-кинотеатре Okko вышли детские и подростковые проекты, которые школьники смогут посмотреть в грядущие каникулы. «Афиша Daily» рассказывает, какие мультфильмы показать дошкольникам и какие молодежные шоу могут глянуть старшеклассники.

Родители смогут показывать детям мультики в безопасном пространстве обновленного мультипрофиля, ограждающего детей от взрослого контента и случайных покупок.

«Мартышкины»

Семья Мартышкиных живет в центре высокоэкологичного мегаполиса и пользуется хитроумными гаджетами. Каждый новый эпизод — это один день жизни больших и маленьких обезьянок, окруженных детской фантазией и легким хулиганством.

Мультсериал, созданный студией «Союзмультфильм», вышел в конце сентября. Okko рекомендует с помощью «Мартышкиных» наверстать упущенное за первую учебную четверть.

«Команда „Матч“»

Мультсериал «Команда „Матч“» придумала анимационная компания «Ярко». Это история о борьбе со стереотипами, рассказанная в мире животных. В этом обществе считают, что зверям нет смысла заниматься «не своим» видом спорта — все равно не достигнуть хороших результатов. С таким положением дел не согласен тренер Лев Борисович, который собирает свою собственную команду «Матч».

В первом сезоне зрители увидят 26 эпизодов. С октября доступно пока что 6 серий.

«Умка»

Проект вдохновлен классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» и «Умка ищет друга». Только главный герой новинки не белый медвежонок, а тот самый друг, которого он нашел, — мальчик Тайкэ, выросший настоящим шаманом.

Сидя в своей яранге, он рассказывает детям истории о времени, когда сам был маленьким, дружил с Умкой и другими животными Арктики. Юные зрители узнают новое об окружающем мире и познакомятся с культурой народов Крайнего Севера.

«Геройчики»

Рома очень любит играть, поэтому в его комнате много разных игрушек — загадочный пушистый инопланетянин Бублик, отважный петух Ко-Ко, благородная ящерица-самурай О-Раш, милая куколка Пинки, воинственный плюшевый заяц Генерал Де-Кроль и отважные супергерои Флай и Глория.

Когда мальчика нет в комнате, игрушки оживают и занимаются своей игрушечной жизнью, полной приключений и веселья. Правда, их друг Рома порой попадает в неприятности, и они спешат к нему на помощь.

«Приключения Пети и Волка»

Если предыдущие мультсериалы были для дошкольником и учеников младшей школы, то «Приключения Пети и Волка» — уже для средних классов. По сюжету родители мальчика улетели в отпуск, а его оставили в квартире вместе с дедушкой. Петя не знает, чем заняться, как вдруг из шкафа вылезает говорящий Волк прямиком из сказок с Бабой-ягой и Змеем Горынычем и просит помощи.

© «Приключения Пети и Волка»/YouTube

Лекции по физике и уроки взаимоотношений с родителями

Видеоуроки образовательной платформы Get a Class в доступной форме расскажут об основах инерции, устройстве теплового двигателя и законах энергии магнитного поля. После возвращения с уроков школьники научатся создавать антициклон в чашке воды, найдут сходства между мухой и вертолетом и раскроют тайны солнечных зайчиков.

Поводом для обсуждения всей семьей станут сериалы «Kidsee», созданные детьми. Зрителей ждут короткие поучительные истории о взаимоотношениях с родителями, дружбе, муках выбора и вопросах взросления.

«Это база»

Настала очередь старшеклассников. Для них Okko снял мини-сериалы «Это база», рассказывающие о креативных индустриях — киберспорте, актерском мастерстве, режиссуре, рэпе, музыке, блогинге и психологии.

Спикерами выступили Заур Cooman Шахмурзаев, Виктор Хориняк, Олег Трофим, Смоки Мо, Люся Чеботина, Даша Дошик и Ирена Понарошку.

«Лэйт Найт Скул»

Те, кто на каникулах заскучает по школьным коридорам (есть такие?), смогут посмотреть восьмисерийный молодежный сериал «Лэйт Найт Скул». Саундтрек записали рэперы Mayot и Seemee — трек получился «невинным и добрым с некоторой ноткой грусти», как и само шоу.

По сюжету старшеклассники начинают выпускать в сети скандальное ток-шоу «Late Night School», которое снимают прямо в спортзале школы. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и все остальное, что их волнует. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу», а значит ― все чаще переходят границы разумного и попутно создают себе проблемы.

И это даже не все, что Okko подготовил для школьников на осенние каникулы. Полную подборку можно посмотреть в специальном разделе онлайн-кинотеатра — вот ссылка.