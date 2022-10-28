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Власти Москвы отказались возводить новое здание парламента в Мневниках. Вместо него построят офисы
Семён Гудошников
Сегодня в 09:54

Вместо нового здания для Госдумы и Совфеда, которое задумывалось почти 10 лет назад, в Мневниковской пойме планируется построить административно-деловой центр. Об этом пишет РБК со ссылкой на документацию о закупках АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (РСИО).

В пресс-службе департамента городского имущества Москвы заявили, что по итогам нескольких заседаний градостроительно-земельной комиссии было решено передать участок площадью 15,9 гектаров, где планировалось возведение центра, в аренду РСИО — это подведомственное учреждение столичного департамента строительства.

Согласно данным ЕГРН, данный участок находился в федеральной собственности с 2015 года, а в октябре 2021-го был возвращен Москве. В пресс-службе Росимущества отметили, что он передан безвозмездно после обращения мэра Сергея Собянина.

Построить новое здание парламента в Мневниках было решено в 2014 году. Тогда на этом месте находился клуб Sexton мотоклуба «Ночные волки». В следующем году было проведено два архитектурных конкурса на строительство здания, но дальше проектов на бумаге возведение центра не продвинулось.

В 2018 году РБК со ссылкой на источники писал, что власти отказались от идеи строительства нового здания парламента. В управделами президента сказали, что проект нецелесообразен. Тем не менее в 2020 году Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций сообщил, что правительство вместе с управделами президента и мэрией Москвы ищут способы строительства комплекса, которые не потребовали бы больших затрат.

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Правительство МосквыГосдумаСовет ФедерацииРосимуществоНочные волки
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Сергей СобянинВладимир Путин
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