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«Афиша» создала приложение для «Санктъ-Петербургъ Опера»
Дарья Мельникова
Сегодня в 22:53

«Афиша» стала партнером «Санктъ-Петербургъ Опера», выпустив мобильное приложение для театра на основе билетной системы компании.

Приложение «Санктъ-Петербургъ Опера» напоминает пользователям о событиях, а также позволяет добавлять их в личный календарь.

Умный поиск помогает определиться с выбором и найти интересную постановку с помощью фильтров. Новости о премьерах доступны в специальной вкладке, а для удобства чтения есть как светлая тема, так и темная.

Купить билет можно внутри сервиса с помощью банковских карт, SberPay и через СБП (систему быстрых платежей). Мобильное приложение доступно на Android и iOS.

«Санктъ-Петербургъ Опера» располагается в роскошном особняке барона фон Дервиза на Галерной улице 33. В репертуаре театра не только спектакли, но и разнообразные гала- и камерные концерты — попурри из опер и оперетт известных авторов, вечера романсов и инструментальной музыки.

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