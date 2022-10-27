Disney выпустил первый мультфильм с бодипозитивной героиней

Disney создал первого в своей истории бодипозитивного персонажа для короткометражного анимационного фильма «Отражение» — о дисморфии тела. На протяжении восьмидесяти пяти лет в мультфильмах студии персонажи размера plus-size появлялись только в ролях злодеев или статистов.

Мультфильм рассказывает историю молодой plus-size балерины по имени Бьянка. Она «борется с собственным отражением, преодолевая сомнения и страх, используя свою внутреннюю силу, грацию и мощь».

В одной из сцен учительница делает Бьянке замечание из‑за осанки: «Подтянутый живот, длинная шея». Слова преподавательницы вызывают внутри девушки цепную реакцию. Она начинает смотреть в зеркало и всматриваться в свое отражение, в результате чего зеркало разбивается на множество осколков, в которых Бьянка видит себя. Чем больше она пытается убежать от себя, тем больше трещин появляется в зеркале. Только танцуя она чувствует себя увереннее.

История о плюс-сайз балерине не оставила зрителей равнодушными. «Шестнадцатилетняя, я нуждалась в этой диснеевской короткометражке до того, как бросила балет, потому что не хотела больше быть толстушкой в классе. Я рада, что дети увидят это. 10/10 за „Отражение“», — написала одна девушка в твиттере.

«Отражение» стало второй частью серии экспериментальных короткометражек Disney. Режиссером картины выступила Хиллари Брэдфилд.