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Netflix показал первый тизер фильма «Бледно-голубой глаз» об Эдгаре Аллане По
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:04

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале тизер фильма «Бледно-голубой глаз», одним из главных героев которого стал писатель Эдгар Аллан По.

Его в картине сыграл Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в кинофраншизе о Гарри Поттере. Меллинг исполнил роль молодого автора, которого привлекают к расследованию преступлений в военной академии, где тот учится.

Юный По, согласно сюжету, берется помочь детективу Огустасу Ландору — в его образе в фильме появился Кристиан Бейл («Американский психопат», «Престиж»). Вместе герои пытаются разгадать, кто стоит за серией убийств в учебном заведении.

Действие ленты разворачивается в 1830 году. Сюжет картины основывается на одноименном романе американского писателя Луи Байяра. Режиссером фильма выступил Скотт Купер («Черная месса», «Оленьи рога»).

В актерский состав «Бледно-голубого глаза» вошли Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Шарлотта Генсбур («Антихрист») и Тоби Джонс («Голодные игры»). Премьера готического триллера состоится на Netflix 6 января.

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Кристиан БэйлЭдгар АлланГарри МеллингГарри ПоттерКристиан БейлСкотт КуперДжиллиан АндерсонШарлотта ГенсбурТоби Джонс
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