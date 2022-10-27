В Сингапуре мужчина заставлял присылать ему интимные фото, представляясь гинекологом

В Сингапуре в один день осудили двух мужчин по похожим обвинениям. Первый выдавал себя за женщину-гинеколога, заставляя женщин присылать ему фотографии груди и влагалища. Второй для получения интимных снимков представлялся консультантом по нижнему белью, пишет Vice.

37-летний Оой Чуен Вей, выдававший себя за доктора Дженис Ли Ян Хуи, с 2018 по 2021 год создавал фейковые профили в соцсетях. Через них он искал потенциальных жертв, утверждая, что может составить индивидуальный план по лечению груди и влагалища. Для этого он просил женщин заполнять анкету с вопросами о сексуальной жизни и интимных частях тела.

Тем, кто откликнулся на анкету, Оой Чуен Вей высылал медицинский план с образцами фотографий груди и вагины. После этого мошенник инструктировал жертв, как делать массаж гениталий, и просил прислать фото и видео до процедуры и после нее. Он утверждал, что это нужно для продолжения лечения.

В полицию о самозванце сообщила одна из клиенток, заподозрившая неладное. Правоохранители обнаружили у Оой Чуен Вея не менее 919 фотографий и видео жертв. Мошенник признал вину и был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения.

Второй процесс связан с 32-летним Мухаммадам Назри Сапаром, который обманул трех женщин. В фейсбуке он представился «консультантом по нижнему белью» и разместил объявление, что ищет помощника. Претенденток он попросил присылать ему фото и видео в нижнем белье. Как и Оой Чуен Вей, Сапар утверждал, что является экспертом в области женского здоровья.

Одна из жертв с сентября 2017 года по январь 2018-го отправила ему 59 видео и 87 снимков. Две другие женщины, которых мошенник ввел в заблуждение, связались с ним насчет работы в апреле 2018 года.

Во время расследования выяснилось, что в 2014 году Сапар вынудил женщину стать секс-работницей, а затем угрожал, что сообщит ее семье, если жертва не будет выполнять его требования. В течение пяти месяцев, с ноября 2014 года по апрель 2015-го, женщина оказала сексуальные услуги 20 клиентам.

Назри признал себя виновным по пятнадцати пунктам обвинения. Приговор ему должны вынести 16 ноября.