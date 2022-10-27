Древнеримскую виллу на территории Англии нашли благодаря Google Earth

Археологи нашли виллу времен Римской империи с помощью Google Earth в английской деревне Троттисклифф в графстве Кент — это юго-восток Соединенного Королевства. Об открытии рассказывает ArtNews.

Google Earth — сервис, где представлены спутниковые снимки земной поверхности. Так, контуры древней виллы были обнаружены благодаря изучению того, как именно, согласно снимкам, в троттсклиффских полях растут злаковые культуры.

Постройка была снабжена гипокаустом — это вид древнеримского (и античного вообще) отопления. Пространство гипокауста располагалось под полом и в стенах и давало возможность горячему воздуху из печи поступать в комнаты.

Древнеримский философ Сенека, согласно источникам, описывал механизм так: «В стены встроены трубки, призванные направлять и равномерно распределять по всему дому мягкое и постоянное тепло». Он наблюдал систему в домах патрициев.

Владельцы этой виллы, вероятно, были зажиточными фермерами — как пишет ArtNews, подобные системы отопления характерны лишь для богатых вилл и общественных бань того времени. «Прогревался весь дом — это было немного похоже на турецкую баню», — заявил один из исследователей Ричард Тейлор.

Он добавил: «По Кенту разбросано много [древних] вилл, но сохранившаяся система гипокауста встречается редко. Его эксплуатация была дорогостоящей, требовала постоянного снабжения дровами и использования рабочей силы».

Римляне пользовались центральным отоплением уже более двух тысяч лет назад, а когда Римская империя пала в V веке, их технологии вышли из обихода. Сама же вилла датирована III–IV веком нашей эры, говорит исследовательская команда.

ArtNews указывает: так называемый Длинный курган Колдрам, находящийся неподалеку, датируется примерно 3900 годом до нашей эры — а это означает, что близлежащие земли возделывались за тысячи лет до прихода римлян. Тейлор полагает, что люди непрерывно селились в этом районе на протяжении 5 тыс. лет.

Все фото: Kent Archaeological Society/Kent Online