Роман Павлюченко завершил карьеру футболиста

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года и бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко завершил футбольную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Я закончил карьеру еще четыре года назад, а сегодня попрощался с футбольным клубом „Знамя“. Дальше сосредоточусь на Медиалиге. Понял, что уже не могу соответствовать уровню второго дивизиона, так как к нему нужно готовиться серьезным образом. А в „Знамени“ я просто передавал свой опыт молодым ребятам», — сказал футболист.

Последние несколько лет Павлюченко играл в клубе второй лиги «Знамя». 19 октября футболиста дисквалифицировали с поля за физическое воздействие на игрока соперника команды «Космос». На следующий день комитет Российского футбольного союза отстранил форварда на восемь матчей за неспортивное поведение.

За свою карьеру 40-летний Павлюченко выступал в московских «Спартаке», «Локомотиве», екатеринбургском «Урале», краснодарской «Кубани», английском «Тоттенхэме», волгоградском «Роторе», ставропольском «Динамо» и московском «Арарате». В июле 2022 года футболист присоединился к команде блогера Максима Гутника (Goodmax) — Goodness в Медиалиге.