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Еврокомиссия: ЕС заморозил российские активы уже на сумму 17,5 млрд евро
Виктория Шанина
Сегодня в 15:14

Евросоюз в рамках санкций против России заморозил российские активы в общей сложности на сумму 17,5 млрд евро. Об этом в эфире радио ORF сообщил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд, пишет ТАСС.

Речь идет об активах 1350 лиц и организаций, находящихся под санкциями. Больше всего заблокированных активов приходится на ФРГ, Бельгию, Францию, Люксембург, Ирландию, Италию и Австрию.

«Все это вопрос эффективного соблюдения [санкций], чего мы и добиваемся. Мы создали собственную рабочую группу, в рамках которой регулярно работаем со странами-членами, чтобы обеспечить эффективное применение санкций и заморозку [активов]. Некоторым странам-членам еще предстоит выполнить свою домашнюю работу», — отметил представитель ЕК.

Больше всего активов было заморожено в начале российской спецоперации на Украине. По словам Виганда, в апреле было заблокировано активов уже на 6,7 млрд евро.

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