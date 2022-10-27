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Electronic Arts прекращает продажу игр на дисках в Германии
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Компания Electronic Arts прекратит продажу игр на физических носителях в Германии, Австрии и Швейцарии.

Такое решение было принято из‑за снижения спроса на DVD или Blu-Ray в то время как доходы от подписок, внутриигровых покупок и скачивания растут.

EA заявила, что уже оповестила всех ретейлеров о своем решении, а контракты с магазинами расторгла еще в мае 2022 года. Однако штаб-квартира в Германии будет сохранена, так как там локализируют многие игры EA.

Таким образом Electronic Arts стала одной из первых крупных компаний, которая полностью отказалась от розничных продаж в Германии.

EA — американская корпорация, занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр. Среди наиболее известных работ — Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall, Star Wars, FIFA и другие.

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