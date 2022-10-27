Reuters: Twitter теряет самых активных пользователей

Агентство Reuters ознакомилось с одним из докладов социальной сети Twitter, предназначенных для внутреннего пользования. Согласно документу, платформа теряет самых активных пользователей, обеспечивающих ей половину всей выручки. Выбрали самое интересное из текста.

Доклад носит название «Куда уходят активные пользователи?». Активные — те, что заходят в соцсеть 6–7 раз в неделю и публикуют твиты 3–4 раза за тот же период. Таковых менее 10% от ежемесячного числа юзеров, однако на них приходится 90% всех твитов.

С начала пандемии число этих пользователей, согласно отчету, «находится в состоянии абсолютного снижения». Точные показатели не приводятся.

Наиболее интересный контент

Среди тем, которые больше всего интересуют англоязычных пользователей, — криптовалюты. Однако интерес снизился после июньского обвала цен. В будущем эта тематика может и не быть зоной роста для соцсети, отмечается в исследовании.

Затем следует NSFW-контент (Not safe for work; англ. — «Небезопасный для просмотра на работе») — эротика и порно. Согласно еще одному документу, на NSFW приходится 13% всей информации, размещенной в соцсети. Twitter — одна из немногих крупных платформ, разрешающих публикацию изображений обнаженного тела.

Потери

Интерес к новостям, спорту — включая киберспорт и онлайн-трансляции — и развлечениям среди активных пользователей снижается. При этом твиты на такие темы (именно они, по словам Илона Маска, делают соцсеть «городской площадью, но в цифровом мире») — одни из самых востребованных среди рекламодателей.

Twitter также теряет «катастрофический» процент активных пользователей, интересующихся модой или жизнью знаменитостей, — например, семейством Кардашьян. Эти юзеры, вероятно, переходят на конкурирующие платформы, в числе которых Instagram* или TikTok, указано в документе. Точные цифры авторы исследования вновь не называют.

Опрошенные Reuters нынешние и бывшие сотрудники Twitter рассказали, что опасаются сообщений о планах Илона Маска по сокращению персонала, что, по их словам, ухудшит модерацию и качество контента. В компании поспешили заверить, что массовых сокращений не будет.

Итоги:

— в исследовании не сделаны конкретные выводы о том, почему число активных пользователей платформы сокращается;

— соцсеть заработала от рекламы в одних только Соединенных Штатах больше, чем на всех других рынках, вместе взятых;

— на просьбу прокомментировать документ неназванный представитель Twitter ответил: «Мы регулярно проводим исследования самых разных тенденций, которые возникают в зависимости от событий в мире. Наша общая аудитория продолжает расти, достигнув 238 млн mDAU во втором квартале 2022 года». mDAU — аббревиатура для термина monetizable daily active users. В переводе с английского он означает количество активных пользователей в месяц, чье присутствие на платформе можно монетизировать.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Instagram в стране запрещена.