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Underdog выпустил коллекцию одежды для тех, кто скучает по своим питомцам
Виктория Шанина
Сегодня в 12:05

Российская стритвир-марка Underdog представила полноценную коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную всем тем, кто скучает по своим питомцам, рассказали «Афише Daily» представители бренда. Линейка получила название I Miss My Dog.

Основная часть коллекции — футболки, свитшоты, худи и кепки, окрашенные по специальной технологии, которая придает ткани особую текстуру и уникальный цвет. А для любителей монотонных образов есть также вещи в темно-сером и оливковом цвете.

Также Underdog сделал аксессуар для питомцев — адресник, на котором написано «I miss my human» («Я скучаю по своему человеку»).

Все вещи можно найти в баре Underdog, а также на сайте бренда.

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