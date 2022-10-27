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Онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» возобновится 30 октября
Виктория Шанина
Сегодня в 11:12

Технические работы в приложении и на сайте авиакомпании «Аэрофлот» будут завершены 30 октября в 16.00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В частности, до этого времени невозможно будет зарегистрироваться на рейсы онлайн. Это касается всех перелетов «Аэрофлота», а также рейсов под кодом SU с номерами 5400–5799 и 5950–6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

Кроме того, с 14.00 29 октября и до окончания технических работ на сайте «Аэрофлота» будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг. Тогда же мобильное приложение будет заблокировано.

Перевозчик предупреждает, что пассажирам, у которых есть забронированные, неоплаченные перевозки или услуги, следует произвести оплату до 23.59 27 октября. В обратном случае бронирования будут аннулированы. Бронирования, созданные в период с 00.00 28 октября до 14.00 29 октября, необходимо будет оплачивать в течение одного часа.

«Аэрофлот» приостановил онлайн-регистрацию на рейсы в 2.00 26 октября. Все потому, что авиакомпания переходит на отечественную информационную систему оформления перевозок.

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