Реклама
Новости
Bloomberg: США рассматривают повышение потолка цен на российскую нефть
Виктория Шанина
Сегодня в 10:28

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть в сторону повышения потолок цен на российскую нефть, который будет вводиться в декабре 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, американские власти были вынуждены изучить возможность смягчения требований к потолку цен из‑за «скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями Центробанков по борьбе с инфляцией».

Bloomberg отмечает, что «наиболее свободно управляемый» потолок цен на российскую нефть установят США и Евросоюз. Соблюдать ограничения пока согласились только страны «Большой семерки» и Австралия, к ним может присоединиться Южная Корея. Кроме того, G7 ведет соответствующие переговоры с Новой Зеландией и Норвегией. А вот Китай и Индия не будут участвовать в процессе.

Страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Евросоюз вынес соответствующее решение в октябре, когды был одобрен восьмой пакет санкций против России. Тогда сообщалось, что ЕС начнет соблюдать ограничения с февраля 2023 года.

В последние три года цена российской нефти марки Urals составляла в среднем 63 доллара за баррель. По состоянию на конец прошлой недели в октябре 2022 года средний показатель находился на уровне около 74 долларов, отмечает Bloomberg.

На каком уровне планируется установить потолок цен, пока не раскрывается.

расскажите друзьям
теги
Администрация СШАЕС
люди
Джозеф Байден
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение