Bloomberg: США рассматривают повышение потолка цен на российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть в сторону повышения потолок цен на российскую нефть, который будет вводиться в декабре 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, американские власти были вынуждены изучить возможность смягчения требований к потолку цен из‑за «скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями Центробанков по борьбе с инфляцией».

Bloomberg отмечает, что «наиболее свободно управляемый» потолок цен на российскую нефть установят США и Евросоюз. Соблюдать ограничения пока согласились только страны «Большой семерки» и Австралия, к ним может присоединиться Южная Корея. Кроме того, G7 ведет соответствующие переговоры с Новой Зеландией и Норвегией. А вот Китай и Индия не будут участвовать в процессе.

Страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Евросоюз вынес соответствующее решение в октябре, когды был одобрен восьмой пакет санкций против России. Тогда сообщалось, что ЕС начнет соблюдать ограничения с февраля 2023 года.

В последние три года цена российской нефти марки Urals составляла в среднем 63 доллара за баррель. По состоянию на конец прошлой недели в октябре 2022 года средний показатель находился на уровне около 74 долларов, отмечает Bloomberg.

На каком уровне планируется установить потолок цен, пока не раскрывается.