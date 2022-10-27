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В шести регионах России рассматривают возможность «трудовой мобилизации» студентов
Семён Гудошников
Сегодня в 10:01

Власти Калужской, Курганской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места мобилизованных работников предприятий. Об этом пишут «Известия».

Первым регионом, запустившим такую практику, стала Кемеровская область. 6 октября губернатор Сергей Цивилев распорядился начать «трудовую мобилизацию» студентов, а 19 октября он отчитался, что заявки подали 34 предприятия.

В комитете образования и науки Курской области сказали, что при наличии запроса от работодателей вузы будут направлять студентов на рабочие месте.

В Курганской области с этого года выпускники техучилищ проводят последний год обучения на предприятиях, в том числе замещая мобилизованных.

В Челябинской области госуниверситет собирает информацию о потребностях в студентах предприятий, но учащихся техучреждений в рамках «трудовой мобилизации» привлекать пока не собирается.

В Калужской области изучают востребованность практики среди целевых групп. В Ленинградской области готовы рассмотреть опыт «трудовой мобилизации» применительно к учреждениям среднего профессионального образования. В Чукотском автономном округе отметили, что программа «имеется в виду», но дефицит кадров «покрывается внутренними резервами организаций округа».

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Сергей Цивилев
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