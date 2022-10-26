Люк Эванс и Николь Кидман записали кавер песни «Say Something» Кристины Агилеры и A Great Big World

Валлийский актер Люк Эванс («Форсаж 6» и «Красавица и чудовище») записал вместе с обладательницей премии «Оскар» Николь Кидман («Мулен Руж», «Большая маленькая ложь») кавер-версию песни «Say Something».

В оригинале эту композицию исполняли музыканты из американского дуэта A Great Big World и Кристина Агилера. Они выпустили трек в 2013 году — он вошел в дебютный альбом группы «Is There Anybody Out There?».

Эванс и Кидман представили песню в сопровождении фортепиано и струнных инструментов. Актеры подружились и начали заниматься музыкой вместе во время съемок сериала «Девять идеальных незнакомцев».

«У меня уже была на уме эта песня, поскольку я знал, что она отлично подойдет к голову Николь и что я смогу смешать наши голоса. Так что я отправил им [Кидман и ее супругу Киту Урбану] трек, и Кит сказал: „Гениально, я бы не мог найти композиции лучше“», — сказал Эванс.

По словам актера, Кидман также очень понравилась песня. «Она была так благодарна, что я попросил ее [записать трек]. А я думал: „Благодарна? Да ты не представляешь, как благодарен я!“. Она замечательная женщина, и друг, и очень щедра со своим временем», — добавил Эванс.

Эванс выпустит свой новый музыкальный альбом «A Song for You» 4 ноября. Он уже опубликовал несколько синглов из него, например, «Horizons Blue» и «Come What May». А свою первую пластинку «At Last» актер представил в 2019 году. Также Эванс работал над саундтреком к фильму Disney «Красавица и чудовище».