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В сети появился трейлер фильма «Самолет» с Джерардом Батлером и Майком Колтером
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:55

В сети появился трейлер фильма «Самолет», главные роли в котором исполнили Джерард Батлер и Майк Колтер. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Батлер предстает в видео пилотом воздушного судна, на котором должен отправиться в свою страну опасный преступник — его сыграл Колтер. Самолет терпит крушение на территории, где разворачиваются военные действия.

Вскоре пассажиры становятся заложниками повстанцев. Единственной надеждой капитана Торренса на спасение людей становится обвиненный в убийстве Луи Гаспар, которого ФБР посадило в его самолет.

Помимо Батлера и Колтера, в картине снялись Йосон Ан и Даниэлла Пинеда. Режиссером боевика выступил Жан-Франсуа Рише, снявший ленты «Враг государства № 1» и «Этот неловкий момент».

Премьера «Самолета» в кинотеатрах запланирована на 27 января 2023 года.

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Джерард БатлерМайк Колтер
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