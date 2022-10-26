В эфире телеканала Channel 4 уничтожили картину, написанную Адольфом Гитлером

Сегодня в 18:07

В эфире британского телеканала Channel 4 уничтожили картину, написанную главой нацистской Германии Адольфом Гитлером. Это произошло в шоу «Jimmy Carr Destroys Art», cообщило РИА «Новости».

Полотно отправили в установку с бензопилами в ходе обсуждения, необходимо ли отделять произведения искусства от личностей их создателей. Целью шоу было определить, необходимо ли уничтожать работы неоднозначных авторов.

Аудитории «Jimmy Carr Destroys Art» предложили определить судьбу картины Гитлера. Люди проголосовали за то, что личность деятеля искусства невозможно не учитывать при оценке произведений.

Они пожелали увидеть, как живописная работа исчезает. Телезрители выбрали, с помощью каких инструментов картина Гитлера будет уничтожена.