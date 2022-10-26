Петербургский Дом книги вновь откроется в Доме компании «Зингер» 12 ноября

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что Дом книги в Доме компании «Зингер» на Невском проспекте откроется после ремонта 12 ноября 2022 года.

Для публики станут доступными первый и второй этажи, а также кафе. На 12 и 13 ноября подготовлена программа открытия.

«В Зале искусств по сеансам будет проходить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. Также в окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D-ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека», — заявил Пиотровский.

Он добавил, что на открытии выступят музыкальные и театральные группы, а также пройдут встречи с рядом авторов. Среди них — Михаил Лабковский и Ася Лавринович. Также 12–13 ноября можно будет обменять старые дисконтные карты на новые клубные.

Ранее предполагалось, что знаменитый книжный магазин вновь откроет двери в июне — событие намеревались приурочить к юбилею Петра I. Но из‑за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть

Согласно июльским данным, предварительная смета работа составила порядка 200 млн рублей. Вице-губернатор сообщал: «Такая внушительная сумма связана с тем, что Дом компании „Зингер“ — это дом-памятник. Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие».

Пиотровский также заявлял: «Для проекта планируется отобрать больше 100 тысяч наименований книг. Это современный и актуальный ассортимент. В первую очередь это будут петербургские издательства, небольшие издатели. Акцент будет сделан на книги об искусстве. Также будет представлен нон-фикшен, краеведение, конечно, художественная литература. Также особое внимание уделим детской литературе — она разместится в специальном отделе».

«Афиша Daily» подробно рассказывала о ситуации вокруг магазина.