Минобороны освободит от мобилизации отцов двоих детей при условии беременности супруги

Министерство обороны России одобрило изменения директиву Генштаба, которые предполагают освобождения от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации дополнительных категорий отцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, член КПРФ Нина Останина.

В частности, призываться не будут отцы двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель. Кроме того, решение касается — отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

«[Также] нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон „О мобилизации“, поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава Комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», — добавила Останина.

Речь идет о законопроекте по отсрочке от мобилизации для отцов с тремя и более детьми, отцов детей-инвалидов и единственных в семье сыновей/дочерей. В середине октября проект не приняли в Госдуме, однако депутаты КПРФ не стали отзывать его и отправили в регионы на заключение региональных Законодательных собраний.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации полагается россиянам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.