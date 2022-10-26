Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Украины после 1 января

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въезжать на территорию страны без визы с 1 января. Об этом пишут РИА «Новости».

В пояснительной записке к указу сказано, что после 1 июля по инициативе Украины был введен визовый режим с Россией. На сегодняшний день визу можно оформить в восьми российских городах.

В документе сказано, что зеркальные меры со стороны России не окажут влияния на Киев, а только навредят гражданам. «Такие наши действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины», — сказано в записке.

Въехать и выехать из России можно по следующим документам:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет (при условии выезда в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями);

удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее);

удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину);

удостоверение члена экипажа воздушного судна.

Изменить для россиян правила въезда в страну предложил в начале июня президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, власти идут на подобный шаг из‑за «беспрецедентных угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны.