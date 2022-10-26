Российскую делегацию не пустили на заседание Инициативы по борьбе с оружием массового поражения

Италия отозвала направленное ранее России приглашение на заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ). Москва выразила в связи с этим решительный протест, заявили в МИД РФ.

Там отметили, что «Россия наравне с Италией является полноправным членом ГЭОВ и принимает активное участие в ее деятельности». «Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции», — считают в дипломатическом ведомстве.

Недопуск российских экспертов в МИД рассматривают как попытку изолировать Россию, а также как подтверждение, что «руками Италии, США и НАТО в целом стремятся перенастроить инструментарий Инициативы, как и других многосторонних механизмов в области нераспространения, под решение собственных задач».

«Для этой группы государств, возомнивших себя „верховными арбитрами“ в международных делах, нераспространение — не более чем ширма для сведения политических счетов и прикрытия собственных устремлений к сохранению глобального доминирования», — говорится в заявлении.

При этом в МИД подчеркнули, что Россия выражает неизменную приверженность делу нераспространения оружия массового поражения и готовность вносить весомый вклад в достижение соответствующих целей.

ИБОР-ОМУ — международная программа, запущенная в 2003 году по предложению президента США Джорджа Буша. Ее цель — создать механизм оперативного выявления и пресечения незаконным перевозок ОМУ. Участвуют в инициативе более ста государств, но многие крупные страны, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Пакистан, не присоединились к ней.