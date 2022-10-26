«Геликон-опера» поделилась фотографиями с показов «Богемы» Пуччини

С 28 сентября по 2 октября в московском театре «Геликон-опера» прошли первые показы оперы «Богема» Джакомо Пуччини. В них были задействованы молодые солисты театра, а также выпускники его молодежной программы оперных артистов.

«Богема» рассказывает о четырех молодых мужчинах и двух женщинах, ведущих богемный образ жизни в Париже. Это в первую очередь лирическая опера, в центре которой интимная драма.

Представители «Геликон-оперы» поделились с «Афишей Daily» фотографиями с показов.

«Богему» в столице поставили четыре режиссера (по количеству актов в спектакле) — Елизавета Корнеева, Дмитрий Отяковский, Михаил Сабелев и Ляйсан Сафаргулова. За музыкальную часть отвечал победитель Первого конкурса Рахманинова среди дирижеров Филипп Селиванов.

«Если вы думаете, что опера — это скучно, вам просто необходимо побывать в „Геликоне“ на премьерном спектакле „Богема“ Дж.Пуччини! Каждый вечер здесь — аншлаг, в зрительном зале вы увидите молодые лица, а на сцене — молодых, но уже известных артистов. Как этого добиваются в оперном театре, ведь само понятие „опера“ предполагает вроде бы „серьезность“ и бережное отношение к традиции? Рецепт омоложения оперы прост — берем оперный хит, заправляем его энергией и драйвом молодости, наполняем красотой восхитительных голосов — и вуаля — это и есть „Богема“ Пуччини в „Геликоне“!» — рассказывают в театре.

Показы «Богемы» вновь пройдут в «Геликон-опере» с 25 по 27 ноября. В ноябрьской серии будет несколько дебютов — в роли Марселя впервые выступит стажер молодежной программы оперных артистов «Геликон-оперы» Дмитрий Чернов, а в роли Коллена — Григорий Соловьев.