Репродукцию написанной акварелью картины короля Карла III с изображением замка Балморал — частной резиденции британских монархов в Шотландии — продали на торгах британского аукционного дома Bonhams, пишет People.

Принт, один из ста, изначально оценивался в 675 долларов, но куплен был почти в десять раз дороже — за 6,5 тыс. долларов. «Не думаю, что когда‑нибудь видел такое число ставок еще до покупки. Боюсь, мы тут увидим множество разочарованных людей, когда у них не выйдет купить картину», — заявил Хэмиш Уилсон, главный оценщик Bonhams.

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Репродукция была продана вместе с сертификатом подлинности. Она подписана Карлом, на полях под изображением Балморала проставлена дата — 2001 год. В самом же поместье королева Елизавета II и члены королевской семьи проводили лето. Она умерла там же, передав старшему сыну королевский титул.

Елизавета любила фотографию: ее запечатлевали с двумя разновидностями камеры Leica — M3 и M6, фотоаппаратами Canon и Rollei и другой аппаратурой. Карл заявлял, что ему фотография удовлетворения не приносит. По его словам, это делает работа с акварелью.

«Проще говоря, однажды я испытал непреодолимое желание выразить увиденное с помощью акварели. Передать фактуру, которую я фактически чувствовал нутром. Этого невозможно достичь с помощью фотографии», — сообщил он.

Британский монарх добавил: «Начинаешь все больше замечать то, что раньше ускользало от твоего внимания — качество света и тени, тон и текстуру, форму зданий в их соотношении с ландшафтом. Все это требует крайне интенсивной концентрации. Так или иначе, для меня это одно из самых расслабляющих и терапевтических занятий».

Эти заявления он сделал в рамках открытия выставки своих акварелей в лондонской капелле The Garrison Chapel в январе. «Коммерсант» писал: «Принц Чарльз рисует пейзажи. Его любимые локации — королевская резиденция Балморал в Шотландии, французский Прованс и восточноафриканская Танзания».

«Карл III унаследовал от своей матери земельные участки, королевские поместья, редкие драгоценности, картины и другое имущество, часть которого датирована прошлыми столетиями. В его ведении также находятся активы покойной королевы на сумму 42 млрд долларов — сейчас они в доверительном управлении у королевства. В их числе — миллиардные инвестиции, еще несколько роскошных дворцов, драгоценности и произведения искусства, которыми он никогда в сущности не будет владеть», — писал Forbes. Среди этих активов есть и поместье Балморал.