«Немного истории»: в Москве пройдет творческий вечер Сергея Минаева

12 и 13 декабря в Театре на Таганке состоится творческий вечер Сергея Минаева «Немного истории». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Фактически он станет продолжением моего исторического блога и ответом на ваши вопросы — можно ли сделать в офлайне что‑то вроде клуба любителей истории», — подчеркивает Минаев.

Журналист и писатель поговорит со зрителями, почему история всегда развивается по спирали, что заставляет людей постоянно наступать на одни и те же исторические грабли, где кончаются конспирологические теории заговоров и начинаются заговоры настоящие.

Минаев также отметил, что вместе со зрителями попытается ответить на вопрос, прав ли был Бернард Шоу, написавший, что «единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков».