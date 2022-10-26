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«Немного истории»: в Москве пройдет творческий вечер Сергея Минаева
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:43

12 и 13 декабря в Театре на Таганке состоится творческий вечер Сергея Минаева «Немного истории». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Фактически он станет продолжением моего исторического блога и ответом на ваши вопросы — можно ли сделать в офлайне что‑то вроде клуба любителей истории», — подчеркивает Минаев.

Журналист и писатель поговорит со зрителями, почему история всегда развивается по спирали, что заставляет людей постоянно наступать на одни и те же исторические грабли, где кончаются конспирологические теории заговоров и начинаются заговоры настоящие.

Минаев также отметил, что вместе со зрителями попытается ответить на вопрос, прав ли был Бернард Шоу, написавший, что «единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков».

Стоимость билетов начинается от 3000 рублей. Узнать подробнее можно здесь.

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Сергей МинаевБернард Шоу
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