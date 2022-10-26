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В клубе «Космонавт» состоится большой концерт группы Krec
Виктория Шанина
Сегодня в 15:14

29 октября на сцене петербургского клуба «Космонавт» с большим сольным концертом выступит хип-хоп-группа Krec. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Музыканты обещают создать на концерте уютную и по-настоящему питерскую атмосферу. Фронтмен и солист Krec Артем Броков исполнит в том числе треки из нового альбома «Калейдоскоп», релиз которого состоялся в конце августа.

«Каждый из нас несет в себе уникальный багаж знаний и воспоминаний, разбитых на бесчисленное количество фрагментов. Сознание, как калейдоскоп, непрерывно перемешивает эти осколки, выдавая нам всевозможные комбинации. В моменты творчества мы пытаемся разглядеть в сложившихся узорах что‑то важное, но чаще всего вместо ответов получаем еще большее количество вопросов», — описывает группа задумку последнего альбома.

Концерт стартует 29 октября, в 20.00. Найти билеты можно по ссылке.

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