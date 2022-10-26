В клубе «Космонавт» состоится большой концерт группы Krec

Музыканты обещают создать на концерте уютную и по-настоящему питерскую атмосферу. Фронтмен и солист Krec Артем Броков исполнит в том числе треки из нового альбома «Калейдоскоп», релиз которого состоялся в конце августа.

«Каждый из нас несет в себе уникальный багаж знаний и воспоминаний, разбитых на бесчисленное количество фрагментов. Сознание, как калейдоскоп, непрерывно перемешивает эти осколки, выдавая нам всевозможные комбинации. В моменты творчества мы пытаемся разглядеть в сложившихся узорах что‑то важное, но чаще всего вместо ответов получаем еще большее количество вопросов», — описывает группа задумку последнего альбома.