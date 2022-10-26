«Кинопоиск», «Иви» и Wink: лидеры по подписчикам среди стриминговых платформ в России

В третьем квартале 2022 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла на 2% (до 44%) после снижения во втором квартале. Об этом свидетельствуют данные, которыми аналитическая компания Gfk поделилась с «Афишей Daily».

Для сравнения: в первом квартале общее число подписчиков среди горожан 16–55 лет составляло 46%. Однако во второй четверти года этот показатель сократился до 42%.

Лидером по количеству подписчиков остается «Кинопоиск». В третьем квартале общее число подписчиков сервиса составило 17,2% в сравнении с 14,7% со вторым.

На втором месте — «Иви», подписка на сервис оформлена у 10,1% граждан. Показатели стриминга остались на уровне второго квартала.

Третий по количеству подписчиков — Wink. Общее количество подписчиков сервиса за три месяца выросло с 7,3 до 8,6%.

Наибольшее количество подписчиков на онлайн-кинотеатры — в Москве и Петербурге. Чаще всего подписку оформляют люди с 25 до 34 лет, реже всего — жители городов с населением меньше 100 тыс. жителей и в возрастной группе 45–55 лет.