В Москве пройдет фестиваль пристройства кошек и собак

29 и 30 октября благотворительный фонд «Ника» проведет в Москве фестиваль Woof, куда приедут собаки и кошки из столичных приютов в поисках своих хозяев. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В субботу на дизайн-заводе «Флакон» посетителей будут ждать 50 собак, а в воскресенье их место займет 80 котов и кошек. Среди участников фестиваля — как породистые животные, так и те, кто родился на улице.

«Все животные здоровы, стерилизованы, привиты, социальны и готовы отправиться в новую домашнюю жизнь — обязательно возьмите паспорт, ведь животные отдаются строго по договору», — подчеркивают организаторы.

Помимо выставки приютских животных посетителей ждут детская зона, фуд-корт и пункт сбора подарков для собак и кошек, у которых нет дома. Так, жителям приюта всегда нужны сухой корм, консервы, пеленки и миски. Собранные вещи фонд «Ника» передаст приютам-участникам после завершения мероприятия.

«Фестиваль Woof нужен для того, чтобы каждая кошка и каждая собака независимо от возраста, состояния здоровья и своего прошлого смогла найти дом. Трехлапый кот Ауди и пожилой пес Курт вряд ли бы попали домой прямо из приюта — там много других животных, их бы не предложили сотрудники и не заметили потенциальные хозяева. А на фестивале Woof все возможно», — отмечает директор фонда «Ника» Вера Митина.

Узнать подробнее о фестивале можно здесь.