Mothercare может продать российский бизнес местному дистрибьютору

Компания Alshaya Group, российский партнер ушедшей из РФ британской сети детских товаров Mothercare, планирует передать бизнес в России местной компании. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке ретейла.

Сейчас компания ведет переговоры с дистрибьютором «Джамилько» (работает с брендами New Balance, Kiko, DKNY, Timberland и другими). Ему могут перейти права аренды магазинов, а также нераспроданные товары. При этом, отмечает один из собеседников газеты, торговые точки откроются под другим брендом.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», предполагают, что «Джамилько» переделает полученные торговые точки под мультибрендовые магазины с детскими товарами. Однако дистрибьютор может столкнуться с жесткой конкуренцией в этом сегменте.

Отмечается, что по похожему сценарию Alshaya Group передала российский бизнес Starbucks ресторатору Антону Пинскому, рэперу Тимуру Юнусову (Тимати) и группе компаний «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Компания также имела мастер-франшизу сети кофеен в РФ.

Alshaya Group выставила на продажу российский бизнес Mothercare в конце июня. Тогда же компания заявила, что рассматривает возможность распродажи оставшихся товаров и окончательный уход с российского рынка. По данным сервиса «2ГИС», в России 57 магазинов Mothercare.

В августе «Коммерсант» писал, что как минимум десять магазинов Mothercare в России могут открыться под вывеской Crockid — бренда детской и женской одежды.