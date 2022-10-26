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На складе в Петербурге произошел пожар площадью 12 тыс. квадратных метров

Вечером 25 октября на крупном складе в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Его площадь достигла 12 тыс. квадратных метров, сообщает городское ГУ МЧС.

Склад площадью 100×240 метров находится по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, 8. На нем хранились строительные материалы, ущерб от пожара не называется.

К ликвидации пожара МЧС привлекло 27 единиц техники и 123 человека. Локализовать возгорание удалось только спустя 4 часа после его начала.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — заявило ГУ МЧС в 6.35 утра 26 октября.