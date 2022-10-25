В сети появился трейлер сериала «Флайшман в беде» с Джесси Айзенбергом и Клэр Дэйнс

В сети появился трейлер сериала «Флайшман в беде» — экранизации одноименного романа Таффи Бродрессер-Акнер, в которой снялись Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Ультраамериканцы») и Клэр Дэйнс («Звездная пыль», «Родина»).

Айзенберг сыграл 41-летнего доктора Тоби Флайшмана, который после развода решает знакомиться с женщинами онлайн и наконец позволить себе сексуальную свободу. Однако бывшая жена Рэйчел преподносит ему сюрприз.

Экс-супруга, роль которой исполнила Дэйнс, оставляет у Тоби двоих детей и исчезает без следа. Флайшману приходится в одиночку заботиться о сыне и дочери, попутно вспоминая, какие обстоятельства привели его к этой жизни.

«Это история обо всем. О жизни и браке, о том, как молодая любовь может стать старой обидой. О деньгах, и недовольстве, и ревности, амбициях, карьере, воспитании детей, ностальгии и дружбе длинною в жизнь», — заявляет трейлер.

Помимо Айзенберга и Дэйнс, в шоу приняли участие Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Монстро») и Адам Броди («Одинокие сердца», «Мистер и миссис Смит»), а также Кристиан Слейтер, Джош Рэднор, Джой Супрано, Ральф Адриель Джонсон, Брайан Мискелл, Майкл Гастон, Хуани Фелис, Меара Махони Гросс и Максим Свинтон.