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В сети появился трейлер сериала «Флайшман в беде» с Джесси Айзенбергом и Клэр Дэйнс
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:16

В сети появился трейлер сериала «Флайшман в беде» — экранизации одноименного романа Таффи Бродрессер-Акнер, в которой снялись Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Ультраамериканцы») и Клэр Дэйнс («Звездная пыль», «Родина»).

Айзенберг сыграл 41-летнего доктора Тоби Флайшмана, который после развода решает знакомиться с женщинами онлайн и наконец позволить себе сексуальную свободу. Однако бывшая жена Рэйчел преподносит ему сюрприз.

Экс-супруга, роль которой исполнила Дэйнс, оставляет у Тоби двоих детей и исчезает без следа. Флайшману приходится в одиночку заботиться о сыне и дочери, попутно вспоминая, какие обстоятельства привели его к этой жизни.

«Это история обо всем. О жизни и браке, о том, как молодая любовь может стать старой обидой. О деньгах, и недовольстве, и ревности, амбициях, карьере, воспитании детей, ностальгии и дружбе длинною в жизнь», — заявляет трейлер.

Помимо Айзенберга и Дэйнс, в шоу приняли участие Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Монстро») и Адам Броди («Одинокие сердца», «Мистер и миссис Смит»), а также Кристиан Слейтер, Джош Рэднор, Джой Супрано, Ральф Адриель Джонсон, Брайан Мискелл, Майкл Гастон, Хуани Фелис, Меара Махони Гросс и Максим Свинтон.

Исполнительными продюсерами сериала выступили Бродрессер-Акнер, Сара Тимбермен, Карл Беверли и Сюзанна Грант. Режиссерами проекта стали Валери Фэрис и Джонатан Дэйтон, известные по фильму «Маленькая мисс Счастье». «Флайшман в беде» выйдет на стриминговом сервисе Hulu 17 ноября.

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Джесси АйзенбергКлэр ДэйнсЛиззи КапланАдам БродиКристиан Слейтер
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