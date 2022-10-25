Родственница Бориса Пастернака проиграла суд о плагиате против американской писательницы

Анна Пастернак, внучатая племянница поэта Бориса Пастернака, проиграла судебный процесс о плагиате против американской писательницы Лары Прескотт. Об этом сообщил The Guardian.

Пастернак утверждала, что Прескотт при работе над романом «Секреты, который мы храним. Три женщины, изменившие судьбу „Доктора Живаго“» скопировала многие детали и истории из книги 2016 года «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание „Доктора Живаго“».

Автором последнего произведения выступила сама Пастернак. Она рассказала в сочинении теорию о том, что возлюбленная писателя Ольга Ивинская стала прототипом Лары Антиповой — персонажа «доктора Живаго».

По мнению Пастернак, Прескотт допустила плагиат в семи главах своего романа, вышедшего в 2019 году. Американская писательница, в свою очередь, посчитала, что это Анна использовала фрагменты из ее ранних работ о Пастернаке.

Прескотт утверждала, что схожесть некоторых фрагментов книг объясняется тем, что оба автора опирались на одни и те же исторические источники. Ими, в частности, ыбли мемуары Ольги Ивинской «Пленница времени».

Прескотт согласилась, что читала книгу Пастернак перед публикацией своего романа, но заверила, что ее влияние было незначительным. В результате суд согласился с Прескотт и присудил ей 2 млн фунтов стерлингов (более 142 млн рублей).

Судья Эдвин Джонсон пришел к выводу, что книги Прескотт и Пастернак совершенно разные по своей сути. Работу Пастернак он назвал «документальным историческим произведением», а роман Прескотт — художественным сочинением.

«Оно основано на реальных событиях, но эти реальные события были вплетены в историю, придуманную обвиняемой, и были адаптированы в соответствии с этой историей», — пояснил Джонсон.