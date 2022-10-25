WWF и «Звук» запустили проект в помощь снежным барсам

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и «Звук» запустили благотворительный проект «Снежный барс. Зов о помощи». Он приурочен к Международному дню снежного барса, рассказали «Афише Daily» представители аудиостриминга.

На сайте и в приложении сервиса появился профиль этого краснокнижного вида. В нем — записи голоса барса, когда он ранен или попал в беду. Известные актеры дубляжа объясняют в аудиозаписях, почему ирбису (так тоже называют этих больших кошек) нужна помощь.

Откликнуться на зов снежного барса можно тут. Деньги пойдут на экспедиции, направленные на изучение снежного барса и снижение уровня браконьерства. А именно — на технику, униформу, топливо, зарплату ученым и инспекторам, работу единственного в мире мобильного приложения по учету этих редких кошачьих.

«Снежный барс — одна из самых малоизученных больших кошек в мире. До сих пор никто даже не знает точную цифру, сколько их проживает на планете. Поэтому этот редкий вид чрезвычайно важно изучать: исследовать его места обитания, описывать повадки, отслеживать пути миграции. Это трудоемкая работа, но совершенно необходимая, чтобы разработать оптимальную программу по сохранению вида, — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда дикой природы Юрий Сочнев.

По данным организации, сейчас в России остались лишь 75 снежных барсов. Вид занесен в Красную книгу как «находящийся под угрозой исчезновения» — это высшая охранная категория.