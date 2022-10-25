Вышел трейлер комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

В сети появился трейлер французского фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», снятого режиссером Гийомом Кане («Не говори никому», «Кровные узы»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале One Media.

Новая часть приключений галлов из комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо расскажет о путешествии героев в Китай. По сюжету Астерикс и Обеликс отправляются в диковинную страну по просьбе дочери императора.

Девушка достигает Галлии и просит приятелей-силачей помочь освободить ее государство. Астерикс и Обеликс соглашаются, не зная, что в Китае окажутся не только они, но и Гай Юлий Цезарь.

Главные роли в картине исполнили сам Кане и Жиль Лелуш. Цезаря в фильме сыграл Венсан Кассель. Марион Котийяр предстала в образе Клеопатры. Также в ленте приняли участие Пьер Ришар, Мелани Тьерри, Фам Линь Дан и Златан Ибрагимович.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» станет четвертым фильмом франшизы. В предыдущих трех фильмов роль Астерикса исполнял Жерар Депардье, а Обеликса сыграли Кристиан Клавье (в первых двух фильмах) и Эдуар Бер (в третьем).